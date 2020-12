Alors que le Rpg Arc en ciel s’active à fond dans les préparatifs de l’investiture d’Alpha Condé, prévu le mardi 15 décembre prochain, l’opposition et le Fndc quant à eux continuent de mobiliser leur troupe pour empêcher la tenue de ladite cérémonie.

Pour l’ancienne ministre des Sports et membre de la commission d’organisation de l’investiture, cet appel à manifester est inopportun et anti-republicain de la part de l’Ufdg, l’ANAD et le Fndc.

«Je considère que si nous parlons de manifestation pour des structures existantes notamment l’UFDG et l’ANAD, il y a ce qu’on appelle une cohérence dans une démarche.

C’est assez inopportun et même mal placé pour des républicains d’estimer que lorsqu’on a une cérémonie aussi solennellement dédiée à une nation que l’on se permette de se positionner dans une manière de faire non appréciable» déplore-t-elle.

Pour elle, le président Alpha Condé a donné toutes les opportunités de tenir un dialogue politique avec l’opposition qui souhaite maintenir le bras de fer avec le pouvoir.

«Vous savez que nous au Rpg, nous encourageons cette opposition à travers l’Ufdg à s’armer d’une qualification. Qu’ils apprennent à se planifier dans l’arène politique guinéen parce-que le peuple de Guinée commence de plus en plus à les boycotter mais bon , chacun a ses raisons… Je résume ça par une distraction vraiment inopportune de leur part», a conclue Domani Doré.