Dans l’exécution des projets inscrits dans leur convention, la GIZ et la SOBRAGUI ont lancé des activités dans l’ordre de mener une lutte contre la pandémie de coronavirus en Guinée. Après une formation du personnel de cette brasserie en Guinée, par la coopération allemande, une remise de kits sanitaire a été faite ce mardi 8 décembre dans l’enceinte du siège de la l’entreprise à madina.

Il s’agit du fruit de la convention entre la GIZ et la SOBRAGUI qui a abouti à des formations du personnel de l’entreprise et le personnel de santé de la commune de Matam. Ce partenariat public-privé vient ainsi appuyer le personnel de la santé de la commune à renforcer ses capacités pour la lutte contre la covid-19, et appuyer également le personnel de l’usine et sa famille à être en bonne santé.

Les kits octroyés ce jour sont composés de seaux, des tabourets, des gants stériles, des masques chirurgicaux, du savon Diama, des solutions hydroalcooliques et des affiches.

A travers son expertise, la GIZ a élargi ses actions dans la commune de Matam pour qu’un maximum de personnes profite de ces formations et des équipements nécessaires (masques, gel, etc.), « que nous avons fabriqués, nous-même. C’est un vrai programme qui nous tient à cœur et il y en aura d’autres puis que c’est un contrat signé sur 2 ans donc on va continuer à lutter contre la pandémie. Ça a porté fruit parce qu’ici à la Sobragui, nous n’avons enregistré aucun cas confirmé qui nous a été relaté », s’est réjoui Guy Lecloux, Directeur général de la SOBRAGUI.

Cette initiative arrive au moment où Mamadou Tall, travailleur dans cette entreprise était inquiet de la forte propagation de la maladie de coronavirus dans certaines entreprises. A en croire ce secrétaire général du syndicat de la Sobragui, ces kits seront utilisés à bon escient.

En Allemagne par exemple, pendant l’épidémie de Covid, les brasseries ont produit elles-mêmes des solutions hydroalcoliques, témoigne la représente de la GIZ.

« On a vu qu’avec la Sobragui, c’était possible. Nous avons vu également ce que nous pouvons apporter dans ce projet… »

C’est ainsi que la GIZ a préféré former le personnel de l’entreprise et le personnel de santé de toute la commune de Matam. Le choix sur cette commune en premier lieu est le fait qu’elle soit peuplée. Cependant, le projet sera exécuté aussi dans d’autres communes de la capitale, explique madame Lucile Ifono.

Cette cérémonie de remise a connu la présence du représentant de l’Anss, le représentant du maire de Matam et la représentante du service national de la médecine du travail.

En fin, une remise des attestations aux bénéficiaires de la formation a été la dernière phase de cette cérémonie.