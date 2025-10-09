Sous l’impulsion du ministère des Postes, des Télécommunications et de l’Économie numérique, les couleurs du Sommet TransformAfrica ont été officiellement annoncées, ce mercredi 8 octobre 2025 à Conakry. Un rendez-vous continental placé cette année sous le thème : «L’intelligence artificielle pour l’Afrique : innover localement, impacter globalement.»

Dans son allocution, le Chef de cabinet du ministère des postes télécommunications et de l’économie numérique, par ailleurs Coordonnateur national du projet TAS 2025, N’faly Sylla a ouvert la soirée par un message empreint d’émotion et de fierté : « Ce que nous préparons dépasse les frontières du ministère. Le TransformAfrica Summit 2025 est un projet national, un symbole d’unité, porté par la vision du Chef de l’État, le Général Mamadi Doumbouya : celle d’une Guinée moderne, souveraine, connectée et ouverte au monde. »

Le sommet, organisé en partenariat avec Smart Africa, regroupera plus de 2 000 délégués, 10 chefs d’État et des acteurs majeurs du numérique africain. Pour la première fois, l’espace francophone accueillera cette rencontre d’envergure internationale. Les retombées attendues sont considérables : plus de 10 millions de dollars d’impact économique, la création de 1 000 emplois temporaires et le renforcement d’une visibilité diplomatique pour la Guinée.

Prenant la parole au nom du ministre des Affaires étrangères, Mariama Bailo Barry a rappelé le rôle stratégique de la diplomatie guinéenne dans la réussite du sommet : « Ce cocktail n’est pas un simple événement protocolaire, mais une étape stratégique dans la dynamique collective que nous construisons ensemble : une Afrique numérique inclusive et souveraine.»

Elle a également salué le leadership du ministère du Numérique et réaffirmé l’engagement du gouvernement à mobiliser les chefs d’État, partenaires bilatéraux et institutions régionales autour de cet agenda panafricain. « La diplomatie moderne est un outil de développement, créant des ponts entre priorités nationales et opportunités mondiales », a-t-elle ajouté avec conviction.

Dans un ton à la fois solennel et mobilisateur, la ministre des Postes, des Télécommunications et de l’Économie Numérique, Rose Pola Pricemou, a réaffirmé la place de la Guinée au cœur de la transformation digitale africaine : « Ce sommet dépasse notre ministère et même notre pays. Conakry sera, pendant trois jours, la capitale du numérique africain.»

Elle a invité les entreprises, médias, investisseurs, chercheurs et acteurs du secteur à s’approprier pleinement le sommet, véritable vitrine de l’excellence francophone et plateforme d’influence continentale. « Le succès du TAS 2025 sera celui de l’Afrique francophone. Ensemble, faisons de ce sommet un symbole d’unité et d’innovation. »

Représentant le Cabinet de la Présidence, Aminata Kaba, ministre de l’Enseignement technique et de la Formation professionnelle, a relié le TransformAfrica Summit au vaste programme présidentiel Simandou 2040, véritable pilier de la transformation économique nationale. « Le numérique est l’infrastructure invisible de notre développement. Avec l’intelligence artificielle et les données, il devient le moteur de la Guinée de demain.»

La ministre a fait le parallèle entre le Transguinéen, symbole d’un pays en marche, et le numérique, moteur d’une nouvelle ère : « Les rails du Transguinéen et les fibres numériques convergent, portant ensemble une Guinée du développement et de l’innovation.»

Elle a également salué la vision du Chef de l’État et le leadership du Premier ministre, avant de conclure : «Sous la direction éclairée du Général Mamadi Doumbouya, la Guinée entre dans son heure de transformation, d’ouverture et de rayonnement. »

Du 12 au 14 novembre 2025, Conakry deviendra le centre de gravité de l’innovation africaine. Autour des chefs d’État, des investisseurs, des start-up et des institutions internationales, la Guinée ambitionne de démontrer que l’Afrique francophone peut être un acteur majeur de la révolution numérique mondiale. Au-delà des discours, ce cocktail a marqué le lancement officiel d’un élan national : celui d’une Guinée qui innove, collabore et inspire.

Le compte à rebours est lancé vers le TransformAfrica Summit 2025 — un événement historique qui placera la Guinée au cœur du futur digital du continent.