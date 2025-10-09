À l’occasion de la 9ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, le Syli national s’est imposé à Maputo face au Mozambique (1-2). Une victoire de confirmation pour Paulo Duarte et ses hommes, qui signent leur deuxième succès en trois rencontres.

Bien que déjà éliminée de la course au Mondial, la Guinée a renoué avec la victoire ce jeudi 9 octobre au stade international de Maputo, prenant sa revanche sur les Mambas après la défaite du match aller.

Une première mi-temps équilibrée

Privée de plusieurs cadres — Mouctar Diakhaby, Issiaga Sylla (forfaits) et Serhou Guirassy (blessé, resté sur le banc) —, la Guinée a pourtant bien entamé sa rencontre.

Dès la 2ᵉ minute, Abdoul Karim Traoré ouvre le score et inscrit au passage son tout premier but en sélection.

La réaction mozambicaine ne tarde pas : Reinildo Mandava égalise à la 19ᵉ minute, relançant le match. Les deux équipes regagnent les vestiaires sur un score de parité (1-1), après une première période rythmée et riche en occasions de part et d’autre.

Abdoul Karim Traoré, homme du match

Au retour des vestiaires, les deux sélections repartent sur le même tempo. Les changements opérés par Paulo Duarte apportent davantage de maîtrise dans le jeu guinéen.

À la 59ᵉ minute, Abdoul Karim Traoré s’illustre à nouveau : d’une frappe puissante, il inscrit un doublé et redonne l’avantage au Syli (1-2).

Malgré plusieurs offensives mozambicaines en fin de match, Abdoulaye Touré et ses coéquipiers tiennent bon jusqu’au coup de sifflet final. Une victoire solide qui confirme la montée en puissance de la sélection.

Paulo Duarte confirme sa dynamique

Nommé à la tête de la Guinée en août dernier, Paulo Duarte affiche un bilan encourageant : deux victoires, un nul et un seul but encaissé pour cinq inscrits.

Le technicien portugais semble avoir trouvé la bonne formule, mêlant rigueur tactique et efficacité offensive.

Le Syli national tentera de confirmer cette belle série mardi prochain face au Botswana, au stade Mohamed V de Casablanca.

Classement du groupe G

Malgré ce succès, la Guinée reste quatrième du groupe G avec 14 points.

En tête, l’Algérie (22 points), victorieuse ce jeudi face à la Somalie, valide son billet pour la Coupe du monde 2026, signant son grand retour après douze ans d’absence.