Un accident de la circulation survenu dans la nuit du mercredi 8 octobre 2025, aux environs de 1h du matin, a coûté la vie à un homme et fait un blessé grave à Bentourayah, dans la commune urbaine de Manéah, préfecture de Coyah.

Selon un communiqué de l’Agence guinéenne de sécurité routière (AIGUISER), le drame a impliqué un camion-remorque Renault Magnum et une camionnette Iveco immatriculée RC 6284, dont le conducteur aurait pris la fuite après l’accident.

« Ce drame a causé la mort sur place d’Abdoulaye Camara, âgé de 35 ans, et de blessures graves de N’na Amie Camara, âgée de 36 ans », précise l’agence. Les premières constatations indiquent que l’excès de vitesse et un défaut de maîtrise du véhicule seraient à l’origine de la collision.

Face à ce nouvel accident mortel, l’AIGUISER exhorte les usagers de la route à faire preuve de prudence et à respecter rigoureusement le code de la route, rappelant que la vitesse demeure l’une des principales causes d’accidents sur les routes guinéennes.