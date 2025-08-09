L’ancien Premier ministre tchadien et leader du parti Les Transformateurs, Succès Masra, a été condamné ce samedi 9 août 2025 à vingt ans de prison ferme. Le tribunal de grande instance de N’Djamena l’a reconnu coupable d’avoir “diffusé des messages de nature raciste et xénophobe, association de malfaiteurs” en lien avec le conflit intercommunautaire de Mandakao, ainsi que de complicité de meurtre.

À la sortie de l’audience, l’opposant a adressé un message à ses partisans présents au tribunal : « Ne vous inquiétez pas. On se retrouve bientôt.»

De leur côté, les avocats de la défense ont dénoncé un jugement « indigne de la justice tchadienne » et annoncé leur intention d’interjeter appel au nom de leur client et des 74 autres accusés dans cette affaire.