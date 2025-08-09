La lourde défaite du Syli local face à l’Ouganda (0-3), ce vendredi 8 août, lors de la huitième édition du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN), a suscité de nombreuses réactions. Parmi elles, celle de Bogola Haba, ministre des Sports, retient particulièrement l’attention.

Dans un message publié sur sa page Facebook officielle, le ministre a tenu à défendre les joueurs guinéens. « N’accusons pas nos jeunes en Ouganda », a-t-il lancé, avant de poser une question : « Qui d’entre eux a joué en Guinée devant un public de plus de 40 000 spectateurs ? »

Rappelant les réalités du championnat national, il a déploré que « nos championnats se jouent en stade vide sans supporters ».

Cette sortie inattendue du premier responsable du sport en Guinée relance le débat sur l’état du football national, notamment sur son organisation et ses infrastructures. Elle intervient dans un contexte où le manque de stades homologués oblige les équipes nationales à disputer leurs rencontres officielles à l’étranger, le plus souvent dans des pays voisins.