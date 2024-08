9 juillet 2024, 9 août 2024, cela fait juste un mois depuis la disparition forcée de Mamadou Billo Bah et d’Oumar Sylla, alias Foniké Mengué, tous deux activistes de la société civile guinéenne. Ces derniers restent toujours introuvables, et leurs familles et proches s’inquiètent davantage. Depuis Dakar, le mouvement Tournons la page interpelle la CEDEAO et l’UA.

Dans une déclaration, cette organisation, qui milite en faveur de l’alternance démocratique en Afrique, indique que la disparition de Foniké Mengué et de Billo Bah représente “une menace directe contre les voix libres et courageuses qui, au péril de leur vie, défendent la liberté et la justice en Guinée”.

Pour ce mouvement, rester silencieux face à une telle injustice est inadmissible. “Nous tenons à exprimer notre entière solidarité avec les familles de Foniké Mengué et Billo Bah, leurs proches collaborateurs, ainsi qu’avec tous ceux qui luttent inlassablement pour la protection des droits humains et la démocratie en Guinée. Nous partageons leur douleur et leur angoisse, et nous nous engageons à soutenir leur quête de vérité et de justice”, a déclaré l’ONG, tout en demandant aux autorités guinéennes de “fournir une preuve de vie de ces deux activistes”.

Tournons la page exhorte la CEDEAO, l’Union africaine, ainsi que l’ensemble de la communauté internationale à agir “avec fermeté pour exiger des réponses des autorités guinéennes et assurer la protection des droits fondamentaux de tous les citoyens guinéens.”