L’élection présidentielle du 18 octobre approche à petits pas. Les candidats s’annoncent au compte goûte. Après l’investiture d’Alpha Condé (mais qui n’a toujours dit s’il va bien se présenter), celle du Dr Ousmane Kaba du PADES, c’est le tour d’Elie Kamano d’annoncer sa candidature à cette élection présidentielle.

L’ancien reggae man guinéen a été désigné candidat lors d’une convention que le Parti guinéen de la solidarité, de la démocratie et du développement (PGSD) a organisée ce 9 août 2020 à son siège à Yembeya, dans la commune de Ratoma.

« J’ai toujours eu foi à un idéal pour lequel j’ai sacrifié mon énergie, pour lequel j’ai eu sans cesse de menaces verbales et physiques, pour lequel j’ai renoncé aux privilèges et au luxe du monde, pour lequel j’ai été traité de fou pour avoir combattu les inégalités dans notre société, pour lequel je crève de faim, mais aussi d’aucuns pensent que je mange dans la même assiette que ceux qui pillent nos ressources en mettant leur famille, leurs amis et leur mafia à l’abri de la misère et auxquels j’ai décidé de barrer la route», a affirmé Elie Kamano.

Plus loin, le président du PGSD dit choisir la voie des urnes pour faire Alpha Condé qui pourrait s’octroyer un 3ème mandat, ou un premier mandat d’une nouvelle République, selon les cas.