Ce lundi 8 juillet 2024, Ahmed Kanté, ancien ministre des Mines et de la Géologie sous le régime Conté, a comparu devant le tribunal de première instance de Kaloum pour répondre des accusations d’abus de confiance et de concurrence déloyale.

Il est poursuivi aux côtés de Philippe Roger et Claude Lorcy, suite à une plainte déposée par la société African Bauxite Corporation (ABC), représentée par Alexandre Zotov.

Les accusés sont soupçonnés d’avoir perçu illicitement 10 millions de dollars au détriment d’Alexandre Zotov, en violation des lois en vigueur. Lors de son audience, Ahmed Kanté a fermement nié les accusations portées contre lui. Il a également mis en doute l’existence de la société ABC dans le registre minier guinéen, dénonçant ce qu’il considère comme une tentative de déstabilisation visant à ternir sa réputation.

Contrairement à ses coaccusés, absents de cette audience, Ahmed Kanté a pris la parole pour se défendre.

Bien qu’il soit au courant de la date de création de la société ABC, il a affirmé n’avoir aucun lien avec elle. « Je n’ai aucune relation avec cette société, créée le 5 novembre 2018, et effondrée après le 1er février 2019. Je n’ai rien reçu d’ABC, que ce soit en nature ou en fonds », a-t-il déclaré.

Ahmed Kanté a qualifié les accusations à son encontre de fantaisistes et infondées, visant uniquement à nuire à sa réputation et à saboter ses activités.

« Il s’agit d’une tentative de déstabilisation, de ternir ma réputation et de saboter une entreprise guinéenne qui enregistre des succès. Notre société, AGB2A-GIC, est légalement installée, paie ses taxes à l’État, emploie des Guinéens et a construit des infrastructures. Je fais confiance à la justice de mon pays. ABC s’est effondrée à cause de ses propres incapacités économiques, financières et techniques, ainsi que de conflits internes. Ce n’est pas moi qui suis responsable de cet effondrement. ABC n’apparaît pas dans le cadastre minier guinéen et n’a pas de permis d’exploitation. »

À la fin de sa déposition, la partie civile représentée par Me Alkhaly Mohamed Touré, a posé des questions visant à établir la responsabilité de l’ancien ministre sous le régime du général Lansana Conté.

Me Touré a notamment demandé si Ahmed Kanté avait participé à la signature du protocole d’accord entre Alexandre Zotov et ses partenaires chinois, et en quelle qualité.

L’accusé a répondu qu’il avait assisté à la signature en tant que promoteur de GBT et Axis, mais qu’il n’avait pas signé lui-même.

Interrogé sur la contribution de la Guinea Internationale Corporation (GIC) pour obtenir 56% des parts, Ahmed Kanté a indiqué que cela était dû aux recherches, expertises, permis d’exploitation et validations apportées par GIC.

La partie civile, satisfaite des débats, estime que les faits imputés aux prévenus sont avérés. Me Alkhaly Mohamed Touré a annoncé que les prochaines audiences seront décisives.

Après des débats intenses, l’affaire a été renvoyée au 22 juillet pour la suite.