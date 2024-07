Le Milo FC entre dans l’histoire du football guinéen avec éclat, devenant le quatrième club de l’intérieur du pays à remporter le championnat national.

Après le CIK en 1997 et le Fello Star de Labé en 2010, le club de Kankan a inscrit son nom en lettres d’or en Ligue 1 Guicopres. Sa victoire décisive (1-2) contre la SAG de Siguiri à domicile scelle une saison remarquable à tous les égards.

Dirigé par Abdoulaye Yonta, auteur de 21 buts, et soutenu par Mohamed Bachir Bangoura “Vinicius”, Mamadou Saidou Sow, Bourlaye Camara, le Milo FC a dominé la compétition. Avec 16 victoires, 5 défaites et 5 matchs nuls, marquant 45 buts contre 28 encaissés, le club a accumulé 53 points pour mériter pleinement son titre.

Ce triomphe marque non seulement une saison mémorable mais aussi le résultat de plusieurs années d’efforts et de sacrifices, soutenus par Sory Doumbouya, le propriétaire du club, qui a assuré sa stabilité financière et sportive. L’entraîneur Mamadouba Sylla “Gaucher” a également joué un rôle essentiel, transformant le Milo FC d’un club promu en une force continentale avec des participations régulières en compétition africaine.

Avec ce premier titre national en poche, le Milo FC se tourne maintenant vers l’avenir et se prépare pour les défis à venir, notamment les préliminaires de la Ligue des Champions CAF.