Le président du parti Ligue des démocrates réformistes de Guinée (LDRG), dresse le bilan des 100 jours du Premier ministre Bah Oury passés à la tête de la primature.

Cet acteur politique qui a salué le choix porté sur Bah Oury de conduire le gouvernement de transition loue les efforts qu’il a déployés dans le cadre de l’amélioration du système de la gouvernance en Guinée.

Ces efforts se traduisent, selon Mamadou Oury Diallo, par des solutions que le Premier ministre envisage pour soulager les victimes de l’incendie du dépôt des hydrocarbures à Coronthie et le processus en cours de recrutement des nouveaux fonctionnaires piloté par le ministère du travail et de la fonction publique, entre autres.

“Au sein de mon parti, nous estimons qu’il faut aller au-delà de la question de la desserte en électricité pour soulager les populations les plus vulnérables à travers des transferts monétaires ou des dotations en nature. Même si les caisses de l’État sont vides, il faut trouver les moyens de soulager les populations vulnérables. Gouverner c’est prioriser et faire des choix. Il est possible de retarder d’un ou deux trimestres certains projets afin de soulager les populations. Il ne faut pas négliger cela. Nous observons que des mesures timides ont été prises pour soulager les populations de Kaloum victimes de l’explosion du dépôt d’hydrocarbures. Nous observons que le concours de recrutement des fonctionnaires de l’État est en cours et se déroule bien. De même, nous observons que les grands projets miniers avancent correctement. Également, les acquis en matière du système éducatif, de lutte contre la corruption, et de justice sont jusqu’à présent préservés. Le premier ministre impulse également une certaine rigueur dans la gestion publique”.

S’agissant du processus de retour à l’ordre constitutionnel, le leader de la LDRG encourage les autorités à terminer le programme du RAVEC afin de doter la Guinée d’un fichier électoral.

“Si nous ne voulons pas retomber dans l’instabilité, la violence et les tueries inacceptables des années précédentes, il faut aller vers un nouveau fichier électoral extrait du RAVEC, mais il faut également y aller de façon transparente, participative et de bonne foi”, suggère cet acteur politique.

Face à cette situation, Mamadou Oury Diallo sollicite du Premier ministre Bah Oury de mettre en place un cadre de dialogue.

C’est ce qui, selon lui, aidera à évacuer les précautions des acteurs sociaux et politiques relatives au chronogramme de la transition.

“Il est urgent pour le premier ministre de réactiver le cadre de dialogue inter guinéen afin de mettre la question du chronogramme ou de la mise à jour du chronogramme sur la table et de dégager un consensus le plus large possible à ce sujet pour pouvoir aller au bout de cette transition dans l’apaisement. Car il faut se rappeler encore une fois que l’accord de 24 mois engage les autorités, non seulement vis-à-vis de la communauté internationale, mais surtout vis-à-vis du peuple de Guinée”, a rappelé notre interlocuteur.