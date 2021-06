À l’approche des examens nationaux, les préparatifs vont bon train dans les différents établissements scolaires. Selon le constat fait ce mercredi 9 juin 2021, des encadreurs disent être sur la bonne voie concernant l’exécution des programmes d’enseignement.

Selon le proviseur du Lycée Kipé, en ce qui les concerne, ils ont déjà fait l’essentiel. La liste des candidats a été déposée depuis le mois de février dernier.

« Nous avons présentement au Lycée Kipé 405 candidats dont 31 filles. Il y a eu des vérifications. Les quelque cas de rejets pour anomalie ont été corrigés », a fait savoir Balla Diarra, proviseur du Lycée Kipé.

Sur l’exécution des programmes d’enseignement, le Directeur adjoint du lycée, Sékou Keita, dit qu’ils ont très avancés, et conseilles aux élèves de redoubler d’efforts : « Nous sommes à 80% des programmes. Les photos des candidats sont déjà prises, mais on n’a pas encore les cartes. Je dirai aux candidats que la réussite se trouve au bout de l’effort. Donc, ils n’ont qu’à travailler sérieusement pour penser à avoir leur examen. »

« Nous sommes prêts. Par rapport à l’évolution des programmes, nous sommes dans les normes. Ce qui est important actuellement, c’est au niveau des photos. Heureusement, tous nos candidats ont été photographiés », a indiqué Abdoulaye Fatoumata Traoré, Principal du Collège Kipé.

De leurs côtés, les élèves affirment également être fin prêts pour affronter les examens.

«On se prépare très bien. Actuellement, nous sommes trop chargés, c’est pour bientôt. Donc, on fait de notre mieux pour être prêts », a fait savoir Rouguiatou Diakité, élève.

« Je me prépare bien pour affronter l’examen. Je dirai à mes amis de prendre beaucoup de courage et de travailler dur en révisant les leçons à la maison. Parce que je me dis qu’on ne va pas nous donner des sujets qu’on n’a jamais faits en classe », a souligné la candidate Fatou Dramé.

Par rapport à la présence de la Covid-19 qui sévit dans le pays, ces responsables annoncent avoir toutes les armes nécessaires pour assurer la protection des candidats aux examens nationaux.