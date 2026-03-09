Face au déficit de mobilier scolaire, le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de la Formation professionnelle, dirigé par Alpha Bacar Barry, envisage un programme national visant à produire 200 000 tables-bancs. Cette initiative devrait permettre aux élèves menuisiers de bénéficier d’une formation pratique tout en contribuant à améliorer les conditions d’accueil dans les établissements scolaires.

Face à la pénurie persistante de tables-bancs dans plusieurs écoles guinéennes, le ministère dirigé par Alpha Bacar Barry a annoncé lundi 9 mars 2026 son intention de mettre en œuvre un vaste programme de fabrication. « Parmi les initiatives structurantes figure également le lancement d’un programme national de fabrication de 200 000 tables-bancs par les centres de formation professionnelle, conçu comme un dispositif pédagogique d’apprentissage pratique pour les élèves menuisiers, tout en contribuant à l’amélioration des conditions d’accueil dans les établissements scolaires », a indiqué le service communication du ministère.

Lors de cette réunion de cabinet, les cadres du département ont également examiné plusieurs notes conceptuelles visant des réformes stratégiques du système éducatif. « Elles portent notamment sur la réforme de l’Institut national de recherche et d’action pédagogique (INRAP), la formation initiale et continue des enseignants, la digitalisation du système éducatif ainsi que le développement du préscolaire et de l’enseignement fondamental », a précisé le ministère.

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de fortes attentes, alors que de nombreux établissements scolaires du pays souffrent depuis plusieurs années d’un manque criant d’infrastructures et d’équipements adaptés.