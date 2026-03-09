Le président du RDIG, Jean-Marc Telliano, s’est dit surpris et incompréhensif après l’annonce de la dissolution d’une quarantaine de partis politiques en Guinée, dont sa formation politique. L’ancien ministre affirme avoir accueilli la nouvelle avec stupéfaction, estimant que son parti avait récemment satisfait à toutes les exigences administratives fixées par le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD).

« Je l’ai accueilli très mal. J’ai été vraiment surpris par la nouvelle. Je pouvais m’attendre à tout, sauf à cela », a déclaré Jean-Marc Telliano, rappelant que son parti avait pourtant obtenu, il y a moins de quatre mois, un certificat d’aptitude lui permettant d’exercer légalement ses activités politiques, après avoir rempli les conditions exigées par les autorités. « Il y a moins de quatre mois, j’ai été invité par le ministre de l’Administration du territoire pour la remise du certificat d’aptitude à exercer les activités politiques, après avoir respecté et rempli toutes les conditions qu’ils ont posées », a-t-il affirmé.

Pour l’ancien ministre de l’Agriculture, cette reconnaissance administrative officielle rend la décision de dissolution difficile à comprendre. « J’ai respecté les textes et rempli toutes les conditions. Un certificat d’aptitude m’a été délivré en bonne et due forme », insiste le président du RDIG.

Face à cette situation, Jean-Marc Telliano privilégie, pour l’heure, l’hypothèse d’une erreur administrative plutôt qu’une décision délibérée des autorités. « Pour moi, c’est une erreur, parce que le ministre ne peut pas se dédire. Il ne peut pas dire quelque chose hier et le contraire aujourd’hui. L’administration ne fonctionne pas comme ça », soutient-il.

Tout en exprimant ses réserves, le leader politique évite toutefois de mettre directement en cause le ministre de l’Administration du territoire, estimant que la responsabilité pourrait également incomber à l’appareil administratif. « Je ne peux pas automatiquement m’en prendre à lui, parce que parfois les cadres peuvent aussi tromper le ministre. Je ne le tiendrai pas immédiatement pour responsable en attendant de voir comment la situation sera clarifiée. »

Face à cette décision, Jean-Marc Telliano annonce son intention d’engager des démarches légales afin de contester la mesure. « Je passerai par tous les moyens légaux pour être rétabli dans mes droits. Dès lundi, je vais déposer un courrier avec des preuves pour montrer qu’il y a eu une erreur qui doit être rectifiée », a-t-il conclu.