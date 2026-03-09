Trois mois après son enlèvement en pleine période électorale, le directeur adjoint de campagne du Bloc Libéral, Massa Douago Guilavogui, a été localisé à la maison centrale de Coronthie, à Conakry. L’information a été confirmée ce lundi par les responsables du parti qui, accompagnés de certains cadres ainsi que de membres de sa famille, se sont rendus à l’établissement pénitentiaire dans l’espoir de lui rendre visite.

Selon le président du Bloc Libéral, Oumar Sanoh, la délégation n’a toutefois pas pu accéder au détenu en raison de formalités administratives encore en cours. « Au fait, ce n’est pas un refus, on nous a dit que l’autorisation de ces responsables qui ont été déposés n’est pas encore acceptée. C’est ce que les officiers de la maison pénitentiaire nous ont fait savoir, en compagnie évidemment de sa femme et quelques frères de notre ami Massa Douago. On nous a fait savoir qu’il y a été bel et bien déposé, mais on ne nous a pas autorisés à entrer », a-t-il expliqué.

Pour le président du parti, la confirmation de la présence de Massa Douago Guilavogui à la maison centrale constitue néanmoins un premier soulagement pour ses proches. « Le parti et la famille, tout le monde reste très serein par rapport à ça. D’abord, l’information la plus importante, c’était de savoir où est notre responsable. Le fait qu’il soit localisé, c’est déjà un ouf de soulagement pour le parti et pour ses proches », a-t-il souligné.

Le Bloc Libéral annonce désormais vouloir privilégier la voie judiciaire afin de faire toute la lumière sur cette affaire. « Maintenant, pour les autres procédures, nous avons demandé aux avocats de déclencher la procédure et je crois que toutes les dispositions sont prises pour vraiment s’attaquer à ce dossier », a indiqué Oumar Sanoh.