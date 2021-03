Ce sont les 14 fédérations de la formation politique de Cellou Dalein Diallo installées en Amérique du Nord et une partie de l’Afrique, qui viennent d’affirmer leurs soutiens de taille à l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), à travers des notes.

«Nous réitérons notre totale confiance au leadership du président élu de la Guinée, notre ferme détermination de rester fidèles aux idéaux du parti pour la justice, l’égalité et la solidarité pour tous les Guinéens. Nous responsables de l’UFDG de l’Amérique du Nord, réaffirmons sans équivoque notre détermination à continuer ce combat pour l’instauration en Guinée d’une démocratie et d’un état de droit(…)», précisent-ils dans la première note adressée à la direction nationale du parti.

Dans la même lancée, la coordination des fédérations UFDG installée en Afrique a également évoqué son soutien “inconditionnel” à Cellou Dalein Diallo et sa formation politique.

Ces membres rassurent Cellou Dalein, les responsables de l’UFDG et de l’ANAD «ainsi qu’à l’ensemble du peuple de Guinée que la Coordination Afrique et les militants et militantes des Fédérations de l’UFDG en Afrique demeureront mobilisés et répondront présents à toutes les batailles aussi longtemps que la victoire de notre parti ne sera pas restaurée.»

Ce soutien intervient après celui des fédérations de Conakry, et juste après la démission du conseiller du leader de l’UFDG, Alpha Boubacar Bah.