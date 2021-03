La rougeole est une maladie très contagieuse. Elle est l’une des principales causes de décès chez les enfants dans le monde. Pour en savoir un peu plus sur cette pathologie, la rédaction de Guinée360.com a rencontré ce mardi 09 mars 2021, le médecin chef adjoint des services de pédiatrie de l’hôpital Donka. Docteur Moustapha Kouyaté donne des précisions sur cette pathologie.

«La rougeole est une maladie de l’enfance, qui est connue dans le jargon médical de pédiatrie comme étant les maladies éruptives. C’est à dire une maladie qui s’accompagne d’éruptions cutanées (Boutons, légion de différents types qui poussent sur la peau). Elle est causée par le virus de la rougeole appelé Morbillivirus. Le virus est transmis par contact direct et par l’air, infectant les muqueuses puis se propageant à tout l’organisme. Il faut dire que la rougeole est l’une des maladies les plus contagieuses chez l’enfant » a t’il laissé entendre.

Poursuivant, ce médecin pédiatrie énumère les premiers signes de cette maladie.

«Les symptômes de la rougeole sont des éruptions fines qui ressemble à des grains de sable. Ils poussent sur le corps en commençant derrière les oreilles ainsi que tout le corps avec des intervalles de peau saine , une conjonctivite s’y ajoute , une toux et une fièvre modérée ».

Bien que généralement bénigne, la rougeole est l’une des maladies potentiellement grave et mortelle chez l’enfant. Elle peut occasionner de graves complications, telles que :

«des légions digestives qui peuvent se compliquer et entraîner une diarrhée aiguë (susceptibles d’entraîner une déshydratation), des infections auriculaires et des infections respiratoires graves comme la pneumonie, de mal nutrition et des infections bactériennes et cela peut entraîner la mort», dit il.

À la question de savoir si la rougeole peut attraper les adultes, Dr Moustapha Kouyaté répond en ces termes.

«Face à la rougeole, les adultes ne sont pas protégés, s’ils n’ont pas été vaccinés ou s’ils n’ont pas déjà eu la rougeole. Les complications sévères sont plus fréquentes chez le jeune enfant de moins d’un an . Donc à tout âge, on peut attraper la rougeole» affirme t’il.

Pour finir, ce pédiatrie interpelle la population à aller se faire vacciner contre la rougeole afin de diminuer le taux de mortalité .

« Il faut que la population se fasse vacciner contre la rougeole. Cela pourrait diminuer le tôt de mortalité. La vaccination n’est pas uniquement un acte personnel servant à se protéger soi-même ou ses enfants, c’est aussi un acte solidaire pour éviter la transmission de la maladie dans le monde entier», conclut il.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), chaque année, des milliers d’enfants sont emportés par la rougeole. D’où la nécessité pour chaque citoyen d’aller se faire vacciner afin de sauver des vies.