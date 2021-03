La cérémonie de remise a eu lieu au bloc administratif de la préfecture, ce lundi 08 mars 2021. Plusieurs élus locaux, cadres et sages de Boffa ont pris part à cet événement.

La donatrice s’inscrit dans une ambition de satisfaire les besoins et aspirations des jeunes de la préfecture de Boffa afin d’y apporter son appui pour la croissance locale et nationale.

Cet appui en engins roulant permettra aux bénéficiaires d’exercer des activités génératrices de revenu, selon la Présidente de la fondation H20.

Cependant, l’honorable Zeinab Camara précise que la remise de ces tricycles n’est pas un don, mais une mise à disposition moyennant un coût social déduit des revenus générés par l’activité qui sera exercée. Car autonomiser et émanciper, c’est aussi responsabiliser.

«De nombreuses femmes se distinguent dans notre préfecture de par leur talent, leur audace et leur abnégation pour pouvoir subvenir aux besoins de leur foyer. Elles doivent être mises au devant de la scène car elles jouent un rôle fondamental dans le développement socio-économique de notre préfecture. Je m’engage en tant que femme, citoyenne et leader politique à entreprendre des actions allant dans le sens de leur autonomisation et leur épanouissement », a déclaré madame Zeinab Camara.

« Je me suis également engagée à l’autonomisation et l’émancipation des jeunes de notre préfecture. Les jeunes sont l’avenir. Cependant, ils sont trop souvent marginalisés et exclus des emplois décents et des processus de prise de décisions. Et pourtant, ils ont non seulement droit à l’éducation, la formation et l’accès à un emploi stable mais aussi leur mot à dire dans les instances de décision. Les jeunes dans les zones rurales sont le futur de l’agriculture et des autres industries locales. Mais, il leur manque souvent l’orientation, l’accompagnement et le soutien nécessaires pour contribuer pleinement au développement de leurs communautés, entretenant ainsi le cercle vicieux des problèmes de développement local et de la pauvreté.

Le maire de la commune rurale de Tougnifily, une zone bénéficiaire s’est dit satisfait du geste de dame Zeinab Camara. « C’est un sentiment de fierté et surtout de satisfaction totale par rapport à l’acquisition de ces biens qui vont être de la plus value pour notre population, à l’occurrence des jeunes, des femmes qui ont tant besoin pour réaliser leur souhait en terme de déplacement. Par rapport à l’organisation, nous avons des structures déjà en place des femmes et des jeunes sur lesquels nous allons mettre à pied avec les techniciens de la commune pour qu’il y ait la recevabilité par rapport à cette relation soit rassurée », laisse entendre Fodé Moussa Bangoura.

« On est réuni ici, c’est par ce qu’il y a l’entente et par ce qu’on veut le développement de Boffa. Le dénominateur à nous tous, c’est le progrès de Boffa. La députée pouvait donner de l’argent en espèce à certains jeunes, mais elle a dit non, il faut que ce soit pour tout Boffa. Donc nous devons réfléchir. Le bonheur est rentré à Boffa. Nous devons comprendre que ce n’est pas seulement la mine qui peut faire notre affaire. Notre députée nous a montrés l’exemple. J’invite les récipiendaires de l’utiliser à bon escient », dit le Colonel Abdouramane Keita, préfet de Boffa.