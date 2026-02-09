Après plusieurs jours de fermeture, les restaurants universitaires de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) ont officiellement rouvert leurs portes ce lundi 9 février 2026. Toutefois, malgré cette reprise partielle des services, le climat demeure tendu sur le campus, marqué par des affrontements entre étudiants et forces de sécurité.

Cette situation fait suite à un mouvement de grève déclenché par les étudiants pour protester contre la suspension des « journées sans tickets » instaurées par le Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD). Ces journées permettaient la distribution de repas gratuits en marge des règles habituelles, une mesure jugée essentielle par les étudiants dans un contexte de précarité alimentaire.

Selon le site d’information Seneweb, la grève estudiantine, entamée le 6 février 2026, continue de s’intensifier. Citant des témoignages recueillis sur le campus, le média sénégalais rapporte que les forces de défense et de sécurité (FDS) sont intervenues ce lundi matin pour disperser les manifestants, faisant usage de gaz lacrymogènes jusque dans les chambres des résidences universitaires.

« Les étudiants dénoncent une sanction injuste, aggravée par la précarité alimentaire en période d’examens », a indiqué Seneweb.

Dans ce contexte, des images relayées sur les réseaux sociaux montrent des étudiants contraints de préparer leurs repas dans des conditions jugées difficiles.

Par ailleurs, la Corniche Ouest a été le théâtre de barricades et de jets de projectiles, sur fond de forte présence policière, illustrant l’ampleur des tensions autour du campus universitaire.