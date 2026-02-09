Le procès en appel de l’ancien ministre de l’Enseignement pré-universitaire, Dr Ibrahima Kourouma, entre dans sa phase décisive. Après l’ouverture des plaidoiries et réquisitions le 20 janvier dernier, la chambre des appels de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a mis l’affaire en délibéré.

Au cours de l’audience, les avocats de l’État ont requis l’annulation de la décision de relaxe rendue en première instance pour détournement de deniers publics. Ils réclament la restitution de plus de 612 milliards de francs guinéens et de 12 millions de dollars, ainsi que la confiscation des biens du prévenu et le paiement de dommages et intérêts.

De son côté, la défense a sollicité la confirmation de la relaxe, estimant que les accusations portées contre son client ne reposent pas sur des éléments de preuve suffisants. Le ministère public s’est également prononcé en faveur du maintien du jugement initial.

La décision de la chambre des appels est donc attendue demain mardi 10 février 2026.