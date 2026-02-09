La composition du nouveau gouvernement dirigé par Bah Oury relance le débat sur le respect de la Constitution en Guinée. Avec seulement sept femmes sur 29 ministres soit 24,14%, l’exécutif reste en deçà du quota de 30 % prévu par l’article 6 de la Constitution, malgré les engagements publics du président Mamadi Doumbouya en faveur de la parité.

L’article 6 de la Constitution, consacré aux principes fondamentaux, stipule en effet que l’État s’engage à respecter et à faire respecter « la promotion de la parité par l’octroi d’un quota d’au moins 30 % aux femmes dans les postes décisionnels et électifs nationaux, régionaux et locaux ».

Cette configuration gouvernementale apparaît ainsi en décalage avec les engagements solennellement pris par le président de la République, Mamadi Doumbouya, lors de son investiture le 17 janvier dernier. À cette occasion, le chef de l’État avait placé son mandat sous le signe d’un engagement fort en faveur des femmes, nourrissant de nombreux espoirs quant à leur participation accrue à la gouvernance. « Ce mandat est pour les femmes, parce qu’il n’y a pas de développement durable sans leur pleine participation. Elles sont la force motrice de notre économie et de notre société. C’est pour nos mères qui se battent chaque jour pour nourrir nos familles », avait-il déclaré.

Toutefois, la mise en place du nouvel exécutif révèle une réalité différente, marquée par une représentation féminine inférieure au seuil constitutionnel. Une situation qui relance le débat sur l’effectivité de l’application des engagements en faveur de la parité dans la gestion des affaires publiques en Guinée.