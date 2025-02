Une eventuelle candidature du général Mamadi Doumbouya est un secret polichinelle. Si l’intéresse lui-même ne s’est jamais officiellement prononcé sur la question, ses proches collaborateurs semblent décidés à le pousser à violer ses engagements.

Le ministre secrétaire général à la présidence de la République est l’un des fervents promoteurs de la candiature du general. Il le dit a chaque occasion. General Amara Camara soutient que “des faits palpables” démontrent l’engagement du président de la transition pour le développement de la Guinée.

“Sur la politique de la gouvernance de notre pays, personne ne pensait qu’on pouvait faire ici le procès historique du 28 septembre. Personne ne pensait que c’était faisable par la Guinée et par le Guinée. Ça a attendu longtemps. La justice sociale a pu être une réalité dans ce pays-là. L’autre chose, c’est le président Mamadi Doumbouya qui a initié dans ce pays des journées de vérité et de pardon. Donner la possibilité à chaque citoyen de pouvoir dire au fond de lui qu’est-ce qui a meurtri sa famille pendant les décennies qui ont été passées. Et comment il veut aujourd’hui, aborder le problème. Comment, désormais, peut-on peut établir des relations ? Le président, dans son adresse à la nation, a assumé ce qui a été fait aux uns et aux autres en demandant au nom de la responsabilité, pardon à tout le pays. C’est des faits assez rares. Ça, c’est du domaine de la justice. Parlons de diplomatie. On n’a jamais accrédité autant d’ambassadeurs dans notre pays que sous cette refondation. Plus de 40 ambassadeurs ont été accrédités dans notre pays. Et dans toutes les grandes puissances du monde, aujourd’hui, la Guinée a pu placer des ambassadeurs. Partout où vous partez aujourd’hui, le Guinéen, il se sent fier parce que nous avons aujourd’hui une marque pays. Notre pays n’est plus un pays qui est complexé. L’État existe. Le repositionnement est devenu une réalité en Guinée. Quand vous prenez la défense, l’armée est mieux équipée aujourd’hui, mieux entraînée. Les tenues que nous portons ici, aujourd’hui, on pouvait être 100 militaires dans le même camp avec 50 tenues différentes. La fierté et la dignité du militaire restauré. Les conditions de vie du militaire améliorées. Les institutions de formation de l’armée, le cour d’état-major, existent aujourd’hui en Guinée.

Ce qui n’était pas le cas il n’y a pas très longtemps. Quand vous prenez d’autres aspects, comme la police. Une police plus proche de sa population, à l’écoute de la population. Vous prenez le volet social, les hôpitaux qui sont en train d’être construits, les écoles qui sont en train d’être construites, vous prenez les routes qui sont en train d’être faites. Le sport, tous les autres domaines. Aujourd’hui, la santé du pays, économiquement même, elle est très bonne. Nous avons aujourd’hui la monnaie la plus stable de l’Afrique de l’Ouest. Notre port est parmi les ports les mieux cotés aujourd’hui de la sous-région. Entre autres résultats. Tout ça a été fait comment ? Ce n’est pas de la magie, c’est de la vision, la détermination des normes, qu’il faut perpétuer”, a-t-elle dans l’émission On fait le point sur la télévision nationale.

Pour le général Amara Camara, les actes posés depuis le 5 septembre 2021 plaident en faveur de la continuité. “Ce n’est pas un hasard, quand nous avons dit que nous allons demander au chef de l’État, dans quelle mesure il peut essayer de continuer ce travail-là. Ce travail-là est important. Aujourd’hui, ce qui est important, la politique n’intéresse plus les Guinéens. Ce qui intéresse les Guinéens, c’est de bénéficier des retombées de leur pays. Et c’est ce qui est en train de se passer. Est-ce que nous voulons changer cela ? Pour aller vers quel horizon ? Je n’ai pas de réponse à apporter aujourd’hui sur ce plateau. Mais c’est une réflexion collective que nous voulons poser pour que collectivement, nous ayons le sens de l’amour du pays, pour aller dans le sens de l’intérêt de notre pays. Avec qui peut-on le faire ?”, a-t-il interrogé.

A la prise du pouvoir en 2021, général Mamadi Doumbouya alors colonel s’est engagé qu’il ne serait pas candidat encore moins les membres des organes de la transition.