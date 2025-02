Le vice-président de l’UFDG, Fodé Oussou Fofana a expliqué, ce samedi 8 février 2025, la raison qui fait qu’il ne répond pas à l’appel de certains journalistes. Il invite les journalistes qui sollicitent des interviews avec les cadres du parti à saisir la cellule de communication.

Lors de l’Assemblée générale de l’UFDG ce samedi, Fodé Oussou Fofana a confié qu’il rencontre souvent des difficultés avec certains hommes de médias qui veulent avoir son avis sur certains sujets d’actualités.

Cependant, il affirme qu’il est souvent difficile pour lui de décrocher un appel venant d’un numéro inconnu. “Ce qui arrive, parfois tu prends ton téléphone tu as un numéro inconnu, quelqu’un se présente en disant que je suis journaliste, je veux une interview. J’ai des numéros de certains journalistes quand ils m’appellent je vais décrocher mais si je n’ai pas le contact de quelqu’un il m’est difficile de me mettre à parler parce que je sais pas avec qui je parle si non après ça devient compliqué”, a- t-il déclaré, rassurant qu’il est gênant pour lui de ne pas répondre à un journaliste.

“Nous avons une cellule de communication si vous voulez un débat ou une interview avec Fodé Oussou sur des sujets d’actualité passez par la cellule de communication elle va nous informer, on va se retrouver et on va faire le débat, même si c’est à 23h 30 puisqu’on a de respect pour la presse. Donc je voudrais humblement vous demander qu’on passe par cette méthode”, a lancé Oussou Fofana, réaffirmant la considération que son parti a pour la presse guinéenne.

“Moi ça me gêne qu’un journaliste se fâche contre moi mais je ne vais pas aussi prendre le risque avec quelqu’un que je ne connais pas puisque même les émissions se préparent”, a-t-il conclu.