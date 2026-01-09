Invité de l’émission “Heure du bilan” sur la télévision nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo, a fait le point sur la délivrance des passeports biométriques en Guinée. Il a assuré que, dès cette année, les candidats au pèlerinage résidant à l’intérieur du pays n’auront plus à se rendre à Conakry pour obtenir ce document indispensable.

Le ministre a rappelé que le passeport constitue un document « extrêmement important », au même titre que la carte nationale d’identité, les visas ou les titres de séjour. Sa délivrance, a-t-il souligné, relève d’une mission régalienne du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, assurée par la Direction générale de la police nationale.

« Au-delà de l’aspect administratif, c’est un service public, et le service public obéit à trois principes fondamentaux », a-t-il expliqué.

Le premier de ces principes est celui de l’égalité d’accès. « Tous les citoyens doivent avoir accès à ce service, qu’ils soient à Lola ou à Koundara. C’est ce que nous avons mis en place avec le passeport biométrique », a déclaré Bachir Diallo.

Concrètement, les citoyens de l’intérieur du pays n’auront plus besoin de se déplacer jusqu’à la capitale. « Quelqu’un qui est à Lola peut se rendre à N’Zérékoré. Et lorsque 500 personnes ont besoin d’un passeport, nous avons la capacité de déployer une équipe mobile qui se déplacera pour l’enrôlement, puis la remise des documents sur place. C’est ce qui sera fait pour ce pèlerinage », a-t-il précisé.

Cette nouvelle organisation vise à alléger les contraintes logistiques et financières pour les populations de l’intérieur. « Nous n’aurons plus nos parents et grands-parents obligés de quitter l’intérieur du pays pour passer un ou deux mois à Conakry. Cette année, toutes les démarches pour le pèlerinage se feront à l’intérieur du pays, à l’exception des citoyens de la capitale », a insisté le ministre.

Le deuxième principe évoqué est celui de la continuité du service public. « Il ne doit pas y avoir de rupture dans la délivrance du passeport, ni dans les autres services de la police », a-t-il martelé.

Bachir Diallo a mis en avant le principe de mutabilité, en lien avec l’évolution des technologies. « Aujourd’hui, les technologies évoluent rapidement. Nous devons arriver à un système où l’on peut prendre rendez-vous pour son passeport, sans perdre des heures d’attente. Ce sera la prochaine étape », a-t-il annoncé.

Le ministre a réaffirmé l’engagement de l’État à garantir l’accès au passeport biométrique sur toute l’étendue du territoire national. « Que vous soyez à Boké, Mamou, Labé, Kankan ou N’Zérékoré, vous aurez votre passeport. C’est fondamental », a-t-il conclu.