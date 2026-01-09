Le ministre porte-parole du gouvernement guinéen, Ousmane Gaoual Diallo, s’est de nouveau exprimé sur l’exil prolongé de son ancien mentor, Cellou Dalein Diallo.

Invité du Journal Afrique de TV5 Monde, il a réaffirmé que l’ancien Premier ministre n’est soumis à aucune interdiction de retour en Guinée, insistant sur le fait que la situation actuelle relève d’un choix personnel.

« Il n’y a pas d’exilé au sens où quelqu’un serait empêché de rentrer dans son pays. Cellou peut venir, Sidya peut rentrer. Aucune interdiction ne leur est faite », a-t-il déclaré.

Selon Ousmane Gaoual Diallo, le refus de Cellou Dalein Diallo de revenir serait lié à sa volonté d’éviter des procédures judiciaires.

« Il dit que s’il rentre, il devra rendre des comptes à la justice, et qu’il ne le souhaite pas. Dès lors, on ne voit pas comment un homme qui refuse de rendre des comptes peut prétendre diriger un pays », a-t-il ajouté.

Le porte-parole du gouvernement précise toutefois que cette position relève d’un choix strictement personnel.

« Il n’y a aucun obstacle pour ceux qui souhaitent rentrer en Guinée », a-t-il conclu.