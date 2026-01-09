Quelques semaines après l’élection présidentielle du 28 décembre 2025, remportée par Mamadi Doumbouya, les autorités guinéennes affichent leur volonté d’accélérer le retour à l’ordre constitutionnel.

À l’approche de l’investiture du nouveau chef de l’État, prévue le 17 janvier prochain, le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo, a apporté des précisions sur le calendrier électoral à venir. « Il est prévu que ces élections se déroulent cette année », a-t-il déclaré, réaffirmant l’engagement des autorités à tourner définitivement la page de la transition.

Dans le schéma arrêté par l’exécutif, les élections législatives ouvriront la séquence électorale, avant l’organisation des élections communales. Une étape clé, selon le ministre, pour l’achèvement du processus institutionnel. « Les législatives, puis les élections communales, qui vont avoir une conséquence de doter notre pays de conseils régionaux et des sénateurs, pour la première fois, et donc faire en sorte que les Guinéens puissent boucler toutes les élections et parachever la transition avec la mise en place des institutions républicaines avant le début de l’hivernage. C’est envisageable, fortement », a-t-il insisté.

Cette accélération du calendrier électoral, a expliqué Ousmane Gaoual Diallo, répond à une volonté clairement exprimée par le président de la République, déterminé à imprimer un rythme soutenu dès son investiture. « Le Président souhaite que cela se passe dans les meilleures conditions et très rapidement », a-t-il conclu.

En annonçant la tenue des législatives dès le mois de mars, le gouvernement mise ainsi sur la rapidité et la crédibilité pour rassurer l’opinion nationale et internationale quant à la consolidation du retour à l’ordre constitutionnel en Guinée.