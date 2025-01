Suite à la condamnation d’Aliou Bah pour “offense et diffamation contre le chef de l’État”, ses avocats ont décidé d’interjeter appel auprès de la Cour d’appel de Conakry. Ils espèrent obtenir l’annulation de la décision rendue par le Tribunal de première instance de Kaloum.

“Nous avons interjeté appel le même jour”, a confié l’avocat Me Antoine Pépé Lamah.

Le leader du MoDel a été condamné à deux ans de prison ferme. Ses défenseurs dénoncent un procès qu’ils qualifient de politique, visant à réprimer les voix dissidentes et à restreindre la liberté d’expression.

Le collectif d’avocats espère une révision ou une modification de la sentence, dans l’objectif d’assurer un jugement plus équitable et respectueux des principes de justice.