Dans un arrêté conjoint, les ministres du Commerce, de Sécurité et de l’Administration du territoire et de la décentralisation ont interdit l’importation, la distribution et la commercialisation de la CHICHA sur toute l’étendue du territoire national. Une décision qui ne passe pas inaperçue chez les propriétaires des boîtes et les consommateurs de la chicha. Mais cette décision des autorités est diversement appréciée.

C’est désormais acté. L’importation, la distribution et la commercialisation de la CHICHA sont interdites dans le pays. Une décision des autorités que trouve normale Mohamed Camara rencontré à Kipé dans la commune de Ratoma ce vendredi: « C’est une très bonne nouvelle. Parce que la jeunesse d’aujourd’hui avait beaucoup abusé. Il y avait beaucoup d’amusement. Par exemple, dans notre foyer, il y a des petits qui font l’école primaire, mais honnêtement ils passent tout leur temps dans les maquis pour fumer cette Chicha. Moi je n’ai jamais goûté, mais je trouve super normale cette interdiction. C’est une très très bonne chose. La Chicha maintenant dépasse la cigarette et la drogue. Ça beaucoup détruit les enfants ».

Par ailleurs, le gérant d’une boîte de nuit située au quartier château dans la commune de Ratoma parle déjà d’une perte financière énorme. « 50 pertes pour une entreprise c’est énorme. Je ne sais même pourquoi l’Etat interdit ça. La chicha, il y a quoi dedans ? L’Etat doit chercher à savoir la Chicha c’est quoi d’abord. Ils disent qu’il y a certaines personnes qui mettent de la drogue dedans, moi je ne sais pas. Mais en tout cas moi ce que je connais en Guinée ici, même en Europe, on ne met pas la drogue dans la Chicha », explique Julien Doré.

Abordant dans le même sans, Ibrahima Camara, un autre exploitant d’un lieu de divertissement dans le Château, déclare que ce n’est pas une nouveauté d’entendre une interdiction dans ce pays: « Si ça c’est interdit, cela fait plus d’un an que la drogue est interdite sur les places publiques mais on fume toujours. Si la Chicha n’est pas bonne, ça joue sur les poumons qu’ils nous disent. Et la drogue ou la cigarette ? Quand quelqu’un vient ici pour consommer la Chicha, il est formellement interdit de fumer la drogue ici ».

Il reste à savoir désormais si cette unième interdiction sera la bonne.

Tidjane Diallo