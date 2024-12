Le vendredi 6 décembre 2024, UBA Guinée a marqué une étape clé dans son engagement pour l’inclusion financière et le développement local en inaugurant officiellement sa nouvelle agence à Kamsar. Située dans la commune rurale de Kamsar, au quartier Kassapot près du marché Sahara, cette agence répond à une demande croissante de services bancaires dans une région en pleine expansion économique, notamment grâce à l’industrie minière.

La cérémonie d’inauguration a débuté dès les premières heures par un sacrifice traditionnel et une lecture du Saint Coran, en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières, des représentants d’entreprises locales, des responsables bancaires et de la population de Kamsar. Après la lecture du Coran, des discours officiels ont été prononcés pour saluer l’arrivée de UBA à Kamsar et souligner l’importance de cette nouvelle agence pour le développement local.

Ces discours ont été suivis par une visite des locaux de l’agence, offrant aux invités une présentation des infrastructures modernes et des solutions bancaires disponibles. La matinée s’est clôturée par une collation conviviale, permettant aux participants d’échanger directement avec l’équipe UBA sur les produits et services de la banque, adaptés aux besoins spécifiques des habitants et des entreprises de la région.

Pour renforcer son ancrage communautaire, UBA Guinée a fait un don significatif de livres à l’école Amadou Mahtar M’Bow, la plus ancienne de Kamsar, qui accueille plus de 2000 élèves. Ce geste traduit l’engagement de la banque envers l’éducation et la jeunesse, socles du développement durable.

Une tournée avec l’association des motards a ensuite permis de mobiliser les populations des localités voisines, notamment Boké, Kolabougny, Koléa et Bintoumodia, avant de retourner à Kamsar pour une série d’événements festifs avec les habitants de Kamsar et l’artiste local Thiird.

La journée s’est poursuivie avec un match de gala opposant l’Académie Abdallah à l’Académie Maladoyah au stade de l’Amitié de Kamsar, qui s’est conclu par une victoire de 3-0 pour l’Académie Maladoyah. En soirée, un concert culturel gratuit a rassemblé les habitants de Kamsar autour de l’artiste local Thiird et d’autres talents, dans une ambiance festive qui a renforcé les liens entre UBA et la communauté.

Lors de la cérémonie officielle, M. Chérif Antoine, Directeur Général de UBA Guinée, a salué l’importance stratégique de Kamsar, à la fois comme centre industriel et carrefour économique. Il a rappelé que l’ouverture de cette agence s’inscrit dans la mission d’UBA d’offrir des solutions bancaires modernes, accessibles et inclusives. « Kamsar n’est pas seulement une zone industrielle de premier plan, mais aussi une ville clé pour l’économie nationale. Chez UBA, nous croyons fermement que l’inclusion financière est un levier essentiel pour le développement économique », a-t-il déclaré.

M. Chérif a également présenté une large gamme de produits et services adaptés aux besoins des habitants et des entreprises locales, notamment les comptes épargne, les cartes Visa prépayées, les prêts à la consommation, et les solutions numériques comme LEO, l’assistant virtuel bancaire. Ces offres visent à faciliter l’accès aux services bancaires et à soutenir les projets personnels et professionnels des populations.

Les autorités présentes, notamment la Directrice de cabinet du gouvernorat de Boké, Hadja Gnalen Condé, et le Secrétaire Général de la Commune Rurale de Kamsar, Elhadj Mohamed Fodé Camara, ont salué l’arrivée de UBA à Kamsar. Ils ont exprimé leur gratitude envers la banque pour son engagement en faveur du développement local et ont encouragé UBA à rester proche des communautés.

L’inauguration de la nouvelle agence UBA à Kamsar représente un tournant majeur pour l’inclusion financière et le développement économique de cette région dynamique. UBA Guinée continue de démontrer son engagement à être un partenaire de choix pour les habitants et les entreprises locales, contribuant ainsi activement à la croissance et à la prospérité de Kamsar.