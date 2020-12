La coalition nationale des professionnels de la santé en synergie avec Action médical Guinée et Vie sans Fléau ont animé une conférence de presse ce mardi 08 décembre, en vue de transmettre des suggestions au ministère de la santé afin de redynamiser et moraliser le secteur médical qui souffre de défaillance depuis plus de 16 ans.

Le renouvellement des ordres socioprofessionnels est l’une des plus grandes préoccupations de cette coalition. Sur ce, elle compte mettre en place en collaboration avec le ministère de la santé, une commission de crise qui sera chargée non seulement d’aller vers les professionnels de santé pour leur expliquer les nécessités de créer et renouveler ses instances.

« Même s’il y a certains qui existe mais l’ordre nationale des biologistes n’existe pas encore et celui des médecins n’a pas été renouvelé depuis 16 ans. Il faut impérativement le renouveller », a expliqué Dr Abdoulaye Kaba, coordinateur national de la coalition.

Sur les manquements des instances en place, Dr Abdoulaye Kaba affirme qu’il y a plusieurs mauvaises pratiques au sein de la corporation. « Les mandats, principalement de l’Ordre nationale des médecins de Guinée ne sont pas respectés, les inscriptions et cotisations aux tableaux des ordres socioprofessionnels ne sont pas à jour, le faible niveau du respect de l’éthique et de la déontologie des professions médicales paramédicales, l’inaction et le manque de communication des ordres, la

multiplication des mauvaises pratiques médicales et paramédicales… »

La Coalition a formulé des suggestions à l’endroit du ministère, notamment pour le renouvellement des ordres socioprofessionnels, la mise en place d’un comité de crise de l’Ordre national des médecins, la vulgarisation des textes et codes d’éthiques et de déontologie.