A la barre pour la première fois hier lundi 7 novembre 2022, Cécé Raphael Haba a expliqué l’origine du conflit entre Aboubacar Sidiki Diakité dit Toumba et l’ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle, le Lieutenant-colonel Claude Pivi.

Cécé Raphaël Haba, comme Toumba Diakité et le colonel Claude Pivi sont tous accusés dans le dossier des évènements du 28 septembre 2009. Au cours de ces événements, plus de 150 civiles ont été tués et plusieurs femmes violées, torturées et séquestrées les jours qui ont suivi.

Selon l’ancien garde du coprs de Toumba, il avait été question d’arrêter Toumba suite à ces massacres. L’idée serait venue de Claude Pivi qui aurait justifié cela par le fait que tout le monde parlait de lui (Aboubacar Sidiki Diakité, Toumba, Ndlr), et ses hommes après le drame.

«J’ai eu peur pour Toumba parce que dans l’audition des gens, ils ont dit que Toumba et ses hommes. Les gens cherchaient à mettre toutes les charges sur lui […] Moi-même j’étais frustré […] Aboubacar Sidiki Diakité n’a pas de problème mais c’est le nom là, Toumba qui pose problème […] Un jour nous quittions en ville, il y avait un petit groupe dans le salon de Dadis et quand ils ont parlé de l’arrêter, c’est là qu’il y a eu le problème entre lui (Toumba) et le ministre Pivi. Claude Pivi a dit, puisque tout le monde parle de Toumba, il faut qu’on l’arrête…», a déclaré Cécé Raphaël Haba, à la barre.