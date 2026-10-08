Abidjan : Sidya Touré a regagné sa dernière demeure

Décédé vendredi 25 septembre 2026, l’ancien Premier ministre guinéen Sidya Touré a été inhumé ce jeudi 8 octobre à Cocody, à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Il repose désormais au cimetière de Williamsville.

C’est loin de la Guinée, pays dont il avait longtemps nourri l’ambition de diriger en accédant à la magistrature suprême, que Sidya Touré a reçu ses derniers hommages. Plusieurs personnalités guinéennes ont fait le déplacement pour accompagner l’ancien Premier ministre dans sa dernière demeure.

Parmi les personnes présentes aux obsèques figuraient notamment Cellou Dalein Diallo, lui aussi ancien Premier ministre, ainsi qu’Ousmane Kaba, député.

Premier ministre sous la présidence de Lansana Conté, Sidya Touré aura marqué durablement la scène politique guinéenne. Il avait ensuite pris les rênes de l’Union des forces républicaines (UFR), formation politique dont il était devenu l’une des principales figures de l’opposition.

Depuis plusieurs années, l’ancien Premier ministre vivait en exil.. Après son départ de Guinée en 2022, il avait continué à suivre de près l’évolution politique de son pays et à y prendre part à distance, malgré l’éloignement.

Sa disparition vient ainsi clore un chapitre important de la vie politique guinéenne. À Abidjan, les derniers hommages lui ont été rendus avant son inhumation à Williamsville, où Sidya Touré repose désormais.