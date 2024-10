Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRI) a franchi un cap important ce mardi 8 octobre 2024, avec la signature d’une convention portant sur l’assurance responsabilité civile estudiantine et la prévoyance décès. Cette initiative, en partenariat avec plusieurs compagnies d’assurance, vise à renforcer la protection sociale des étudiants guinéens, répondant ainsi aux préoccupations liées à leur sécurité et à leurs conditions de vie.

Cette réforme, initiée par Alpha Bacar Barry, ministre de l’Enseignement Supérieur, s’inscrit dans la lignée des efforts du gouvernement guinéen sous la direction du général Mamadi Doumbouya pour améliorer les conditions d’études des étudiants. Après l’augmentation des bourses l’année dernière, le gouvernement continue à investir dans le bien-être de la population estudiantine avec cette couverture d’assurance.

« Nous souhaitons offrir à tous les étudiants de Guinée une assurance qui couvre leur responsabilité civile lorsqu’ils sont déployés à l’intérieur du pays, répondant à la réalité des étudiants souvent éloignés de leurs domiciles. Cela contribuera à améliorer leurs conditions d’études », a affirmé Alpha Bacar Barry.

Le projet, qui débutera par une année pilote, est soutenu par des compagnies d’assurance telles que LANALA, NSIA, SUNU, UGAR, et VISTA. Ces assureurs sont mobilisés pour garantir le succès de cette initiative, tandis que le coût annuel de la couverture est fixé à 50 000 GNF par étudiant.

Le programme couvre quatre volets essentiels :

1. Responsabilité civile : Les dommages matériels ou corporels causés par les étudiants dans le cadre de leurs activités seront pris en charge.

2. Couverture médicale adaptée : Les étudiants atteints de maladies graves (cancer, insuffisance rénale, AVC) bénéficieront d’une prise en charge.

3. Garantie décès : Un soutien financier et moral sera accordé en cas de décès de l’étudiant ou d’un de ses parents.

4. Sérénité financière : L’assurance préviendra des dépenses imprévues, permettant aux étudiants de se concentrer sur leurs études.

Mandiaye Guy, président de l’Association des Professionnels des Assureurs de Guinée, a salué l’initiative : « Cette assurance apportera une protection essentielle aux étudiants, couvrant leur responsabilité civile et les risques liés à leur intégrité physique. »

Ce projet marque une avancée significative pour l’enseignement supérieur guinéen et renforce l’engagement du gouvernement envers les jeunes.