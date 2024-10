L’Organisation internationale de la francophonie (OIF) a récemment levé les sanctions qui pesaient sur la Guinée depuis l’arrivée du CNRD au pouvoir. Une décision justifiée par des “avancées” enregistrées dans la gestion du pays par la junte.

Le président du parti La Nouvelle Guinée (NG), Mohamed Cissé, dénonce une démarche injustifiée qui ne reflète pas la réalité actuelle du pays : “On a des droits de l’homme qui sont bafoués, des médias qui sont fermés, toutes les voix discordantes sont réduites au silence, des militaires qui sont assassinés, tous ceux qui se battent pour que l’engagement du 5 septembre soit respecté disparaissent. Il y a Foniké Mengué et Billo Bah qui sont arrêtés dans des conditions que personne ne connaît. On ne peut pas enregistrer tous ces faits et saluer le retour de la Guinée au sein d’une organisation qui prône la paix et les droits de l’homme dans ses pays membres.”

Mohamed Cissé a aussi posé un diagnostic sur la CEDEAO. Selon lui, l’organisation sous-régionale vit l’un des pires moments de son existence avec le départ des pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). “Donc, elle compte sur la Guinée pour gonfler la liste de ses membres. C’est pourquoi le cas de la Guinée est géré de façon particulière. Malheureusement, c’est la population qui en souffre, mais la CEDEAO ne joue que sur sa survie”, regrette-t-il.