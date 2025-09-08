Après sa victoire face à la Somalie vendredi dernier, la Guinée affrontait ce lundi l’Algérie au stade Mohamed V de Casablanca. Dans un match équilibré, les deux sélections se sont quittées sur un score nul et vierge (0-0), à l’occasion de la 8ᵉ journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Condamnés à l’emporter pour relancer leurs espoirs, les Guinéens n’ont récolté qu’un point face aux Fennecs. Ces derniers ont dominé l’entame de la rencontre, se procurant les premières occasions. Mais Moussa “Pinpin” Camara s’est illustré par une parade décisive devant Amine Amoura.

Côté guinéen, Morlaye Sylla a eu l’opportunité d’ouvrir le score, sans parvenir à tromper la vigilance de la défense algérienne.

Au retour des vestiaires, l’intensité est montée d’un cran. Sur un contre éclair, Serhou Guirassy a lancé Aliou Badra Baldé en profondeur. Après avoir éliminé le gardien algérien, l’attaquant guinéen a vu son tir sauvé in extremis sur la ligne par Youcef Atal.

Malgré les assauts répétés des Algériens en fin de match, la défense guinéenne est restée solide. Le Syli national boucle ainsi cette fenêtre internationale sans encaisser le moindre but.

La Guinée freine la qualification de l’Algérie

Avec ce nul, l’Algérie devra patienter avant de valider son billet pour la Coupe du monde. Les Fennecs conservent toutefois la tête du groupe G avec 19 points. La Guinée, elle, reste 4ᵉ avec 11 points, derrière l’Ouganda et le Mozambique (15 points chacun).

Débuts réussis pour Paulo Duarte

Avec 4 points pris en deux rencontres, Paulo Duarte réussit ses premiers pas à la tête du Syli national. En deux matchs, la Guinée a inscrit trois buts sans en concéder. Le technicien portugais semble déjà avoir insufflé un nouvel état d’esprit, basé sur l’audace et la combativité.

Les Guinéens retrouveront la compétition en octobre, pour leurs deux dernières sorties qualificatives face au Botswana et au Mozambique.