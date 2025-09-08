À travers une déclaration publiée ce lundi 8 septembre 2025, le collectif d’avocats de Mamadou Bory Barry alias Mabory, militant de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), a alerté l’opinion nationale et internationale sur la disparition jugée inquiétante de leur client.

Selon leurs propos, Mamadou Bory Barry, âgé de 28 ans et père d’une fille de 8 ans, aurait été enlevé dans la nuit du jeudi 4 septembre aux environs de 23 heures.

D’après des témoignages recueillis sur place, « deux pickups de gendarmes lourdement armés sont venus l’enlever dans un bar café situé au carrefour Cosa, alors qu’il y prenait son café comme à son habitude », indique la déclaration.

Une opération qui, selon ses proches, n’a été accompagnée d’aucune procédure judiciaire connue. Les avocats soulignent que Mamadou Bory Barry, connu sous le nom de Mabory, aurait été conduit dans un premier temps à l’ECO 3 de Matam, où il aurait été gardé jusqu’au samedi matin.

Mais lors d’une tentative de visite familiale ce jour-là, « des gendarmes de cette unité leur ont dit d’aller voir au haut commandement de la gendarmerie, direction de la justice militaire ». Une orientation restée vaine. « Le lundi 8 septembre, les conseils du militant et ses proches affirment avoir rencontré le Colonel Togbassé Maomy, régional adjoint de Matam. Celui-ci a formellement nié toute implication : il a même ouvert le violon des détenus pour nous montrer qu’il n’y était pas », rapportent les avocats.

Depuis, malgré des recherches effectuées à la Brigade de recherche de Matam et au haut commandement de la gendarmerie, Mamadou Bory Barry reste introuvable. «Son téléphone est également injoignable. » Ses défenseurs dénoncent ce qu’ils qualifient de disparition forcée d’un citoyen « malade (fracture à la jambe et marchant avec une canne), sans casier, et dont le seul crime est d’appartenir à l’UFDG dont il croit aux valeurs républicaines », précisent-ils.

Le collectif d’avocats a annoncé son intention de saisir dans les prochaines heures le Procureur Général près la Cour d’appel de Conakry.

Une plainte sera également adressée au garde des Sceaux et aux institutions internationales « pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme un acte arbitraire, contraire à l’État de droit », a conclu la déclaration.