Les Postes avancés ne sont plus visible sur l’axe le prince conformément à la décision du comité national pour le rassemblement et le développement (CNRD). De Cosa en passant par Koloma marché jusqu’à Hamdallaye tous ces P.A ont été démantelés ce mardi .

Rencontrés dans la soirée du Mardi 07 septembre 2021, les citoyens de l’axe saluent cette mesure du colonel Doumbouya. Pour Boubacar Diallo les hommes de Koloma sont désormais libres de leur mouvement.

« C’est un ouf de joie avec tout ce qui est passé durant tout ce temps. Vraiment ça satisfait la commune de Ratoma parce que tout les PA ont été enlevés. C’est une liberté encore qui continue donc nous souhaitons que cela continue . Que la jeunesse soit libre pour qu’on en profite pleinement » a t’il lancé.

Même sentiment chez Ibrahima Bah qui salue d’ailleurs la décision du colonel Mamady Doumbouya. Tout en l’invitant à tenir les autres engagements, « aujourd’hui je me sens réellement libre. On est vraiment content du colonel Doumbouya suite à cette décision. Tu es dans ton propre pays et tu te sens comme un étranger. C’est la joie. Et je l’invite à respecter les autres engagements» dit il.

« Je suis content puisque ce n’était pas bon pour la bonne gouvernance. Partout dans la commune de Ratoma c’est des militaires tu vois ce n’est pas bon pour la démocratie. Je suis très content pour le démantèlement des P.A. Le peuple de Guinée n’a qu’à faire très attention pour sauvegarder l’avenir de notre pays ».

Certains sont partagés entre réjouissances et regret. Sidy Diallo conducteur de taxi moto à Koloma entretenait de bons rapports avec ces agents de sécurité. Il invite les membres du CNRD à faire de la sécurité de la population et leurs biens une priorité.

«Je suis un peu triste parce qu’il y avait l’entente entre nous. On passait toute la journée ensemble à faire du thé. Il nous rassurait qu’il sont là juste pour notre sécurité. Mais si aujourd’hui les nouvelles autorités peuvent nous permettre d’avoir d’autre sécurité mixte pour nous sécuriser ça serait super pour nous » affirme t’il.

A rappeler que ces PA ont été installés sur l’axe le prince au mois de décembre 2018 après la nomination de Kassory Fofana comme Premier ministre chef du gouvernement qui a préféré l’ordre à la loi de faire face à l’insécurité dans cette partie de la capitale.

Madeleine kotus