Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et le trafic de drogue, la Direction générale de la Police nationale, en coordination avec les unités de la Brigade anti-criminalité (BAC 3, 5, 6 et 8), appuyées par les Brigades spéciales d’intervention de la police (BSIP) de Kaporo-Rails et de Ratoma, ainsi que la CMIS N°2 de Bambéto, a mené une vaste opération de ratissage ce lundi 7 juillet 2025 dans les quartiers de Ratoma et Taouyah.

Selon les autorités, cette opération a permis l’interpellation de dix personnes suspectées de trafic de drogue, parmi lesquelles figure une femme.

Les forces de l’ordre ont saisi sur les lieux différentes quantités de substances psychotropes, notamment du chanvre indien, de la Kush léonaise et de la Kush marocaine.

Les suspects ont été placés à la disposition du Commissariat central de Ratoma pour les besoins de l’enquête préliminaire.