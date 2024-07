Le respect du chronogramme de la transition en Guinée, tel que fixé dans l’accord entre le Comité national de rassemblement pour le développement (CNRD) et la CEDEAO, n’est plus d’actualité. C’est ce qu’a indiqué Ousmane Gaoual Diallo, porte-parole du gouvernement guinéen, lors d’une conférence de presse tenue le vendredi 5 juillet 2024.

« La transition n’a pas de durée pour dire que c’est inscrit dans le marbre que ça va durer 5 jours, 6 jours. Ce sont les actes qui vont déterminer sa durée », a déclaré Diallo. Selon lui, des imprévus peuvent survenir et influer sur le calendrier initialement prévu. Il a cité l’exemple du RAVEC (Recensement administratif à vocation d’état civil) pour illustrer la complexité et l’imprévisibilité des tâches en cours : « Le RAVEC est un processus. Le jour qu’il prendra fin, les Guinéens auront leur fichier d’état civil. On n’a pas besoin de dire “c’est demain ou après-demain”. »

Le porte-parole a également souligné l’importance pour la Guinée de trouver son propre chemin vers la stabilité et la prospérité, sans se laisser dicter par des influences extérieures. Il a rappelé que malgré les nombreuses élections tenues en Afrique au cours des quarante dernières années, celles-ci n’ont pas toujours conduit à la stabilité et à la croissance.

« Nous devons éviter de donner l’impression que quelqu’un d’autre dicte le retour à l’ordre constitutionnel et que c’est quelqu’un qui dicte le rythme à notre pays. La Guinée doit trouver son propre chemin. Entre Guinéens, nous devons trouver notre chemin pour aller de l’avant », a-t-il insisté, ajoutant qu’au-delà des élections, c’est la capacité des Africains à s’approprier leurs problèmes et à y apporter des solutions qui est primordiale.

Ousmane Gaoual Diallo a également évoqué la nécessité de construire une démocratie qui répond aux préoccupations spécifiques des Guinéens. « Il faut qu’on s’approprie notre propre histoire, qu’on la construise ensemble, qu’on essaie de dépasser les contradictions qu’ils laissent chez-nous, avec nos propres solutions et que notre forme de démocratie réponde à nos propres préoccupations. »

La conférence de presse a été l’occasion pour le porte-parole du gouvernement de réaffirmer la détermination des autorités à construire des institutions solides, adaptées aux réalités du pays. « Bien sûr les débuts sont difficiles parce que les méfiances persistent, parce que la construction du dialogue c’est encore une entreprise inachevée, mais c’est en persistant qu’on pourra être amené à construire les bases d’une confiance solide sur laquelle on va s’arrimer pour le reste de la construction de notre pays dont on est redevable chacun d’entre nous », a conclu Ousmane Gaoual Diallo.