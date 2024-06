Le Premier ministre est arrivée en Haute Guinée, ce samedi 8 juin 2024, en prélude au lancement des examens nationaux prévu lundi 10 juin. Accompagné du ministre de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’Alphabétisation et du directeur de Cabinet adjoint de la Primature, Bah Oury a été accueilli par les autorités administratives, militaires et communales à sa descente d’avion à l’aérodrome de Siguiri.

Le chef du gouvernement et sa suite se sont ensuite rendue au vestibule préfectoral pour saluer la notabilité, a écrit la cellule communication de la Primature. “Les sages ont exprimé leur reconnaissance pour les efforts du Gouvernement. Au nom de la population, les sages ont présenté des doléances visant à améliorer leurs conditions de vie, notamment l’adduction d’eau potable, le renforcement de la sécurité, le reboisement, et la lutte contre l’extraction anarchique de l’or qui dégrade leur environnement”.

Après avoir écouté les doléances, le Premier ministre a réaffirmé l’engagement de son Gouvernement à prendre en compte les demandes des populations. “Le Gouvernement doit être présent partout pour qu’aucune région ou préfecture ne se sente délaissée. Nous devons toujours être à l’écoute des plus faibles pour que personne ne se sente abandonné », a-t-il ajouté suggérant à la population d’élaborer un mémo récapitulant toutes leurs préoccupations.

Ensuite, M. Bah a salué les sages de la préfecture qui ont “su maintenir la tradition malgré les vicissitudes. Je vous félicite pour le sens élevé de la sauvegarde de votre identité… Notre unité pourrait être renforcée si toutes les contrées faisaient comme vous. (…)

Siguiri est grand, Siguiri c’est l’histoire de la Guinée, Siguiri mérite nettement mieux”.

En ce qui concerne les examens nationaux, le locataire du Palais de la colombe a indiqué que lui et sa délégation seront lundi dans la préfecture de Mandiana pour lancer les épreuves.