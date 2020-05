S’expriment ce vendredi, 8 mai 2020, sur la situation de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau Coronavirus, l’ancien Premier Ministre guinéen a fait une demande aux acteurs politiques du pays de tout bord confondu.

Kabiné Komara, puisque c’est de lui qu’il s’agit, invite l’ensemble des acteurs à tourner le dos à la politique et d’unir leurs forces pour combattre la maladie.

«La situation sanitaire est très grave. Pour moi, il faut faire la pause de la politique actuellement et combattre le Covid-19.» a lancé Kabinet Komara ce vendredi dans Oeil de lynx

«Si on peut vraiment s’unir pour combattre un ennemi commun, peut-être ça peut créer chez-nous un plus grand sentiment de solidarité et de confiance de nos citoyens. Mais tant que la méfiance continuera et que qu’une maladie qui nous guette tous peut être considérée comme une source de division, c’est bien dommage pour mon pays.»

Kabiné Komara, ne se limite pas là. L’homme politique souhaite que le gouvernement guinéen et ses partenaires réfléchissent à des mécanismes plus performants afin de freiner la propagation du virus en Guinée.

Par ailleurs, il invite le conseil scientifique (mieux placé), à se prononcer sur l’utilisation des produits traditionnels dans le traitement de Coronavirus en Guinée.

«Toutes les capacités innovatrices et créatrices sont à saluer, à tester et à valoriser. Mais attendons de voir ce que le conseil va en faire.»

A l’Agence nationale de sécurité sanitaire, M. Komara demande de procéder à des tests massifs de la population pour détecter le nombre des personnes infectées.

«Testé est un meilleur moyen de prévention. Il faut tester en masse pour détecter le nombre potentiel qu’on a.» recommende t-il