L’association Kuma Kan de Moussa Doumbouya dit « Petit tonton » et l’association Amoukanama ont mobilisé des fonds pour acheter du riz pour des familles démunies à Conakry. La distribution a commencé dans la commune de Matam le jeudi 7 mai 2020.

C’est en tout 200 sacs de riz que ces deux associations culturelles vont distribuer dans les communes de Matam, Matoto et Ratoma en raison de 50 sacs par commune. Selon Petit tonton, les 50 autres sacs vont être distribués aux familles de l’association d’acrobates.

Les centres communaux de Matam, Matoto et Ratoma auront également du matériel de protection contre le Covid-19, selon le président de l’Association Kuma kan.

« Chacun de nous connait au moins quelqu’un dans son quartier qui est dans des situations difficiles, qui est venu vous demander un kilo de riz ou de sucre. En tout cas vous remarquez qu’il y a des familles qui ont du mal à poser la marmite sur le feu. Donc c’est sur cette base-là, des gens qu’on connait déjà et de la base de petit sondage que nous avions fait auprès de nos communautés », a expliqué Petit tonton.

Plus loin, le président de l’Association Kuma kan, explique comment l’argent qui a servi à l’achat de ces vivres a été mobilisé : «Nous en tant qu’associations, on sait dit que comme nous savons chercher de l’argent pour nos projets, on peut aussi chercher de l’argent pour aider nos concitoyens dans les moments de crise. Donc c’est l’argent d’un projet qu’on devait faire qui a été reporté et qui sera peut-être même annulé qu’on a demandé aux bailleurs de reconduire pour ce projet de soutien alimentaire à nos communautés. »