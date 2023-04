La Guinée a remporté ce samedi 08 avril 2023 la première édition du championnat de football scolaire organisée par la Confédération africaine de football, du 5 au 8 avril à Durban en Afrique du Sud.

C’est le complexe Scolaire Ben Sekou Sylla de Coyah qui a représenté la Guinée à cette compétition continentale. Il a battu le Clapham High School d’Afrique du Sud sur le score 5-4 aux tirs au but, après un nul (1-1) dans le temps réglementaire.

Avec cette victoire, la Guinée est devenue le premier pays à être champion de cette nouvelle compétition de la Confédération Africaine de Football (CAF).

La République de Guinée s’est parfaitement illustrée dans ce tournoi. Dans son parcours, elle a battu CEG Sainte Rita du Bénin (2-0), Salima Secondary School du Malawi (1-0) avant de faire sa démonstration face aux Algériens du CEM Belaouche Mouhend Oulhadji (12-0).

Le parcours de cette équipe a été exceptionnel. Le Syli scolaire rentre quasiment avec tous les trophées de la compétition : trophée de la meilleure équipe, trophée du meilleur joueur et le trophée du meilleur gardien.

Le Groupe scolaire Ben Sékou Sylla de Coyah est attendu à Conakry dans les 72h à venir, pour être accueilli par les ministres de la Jeunesse et des sports, Lansana Béa Diallo, et celui de l’Enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, Guillaume Hawing.