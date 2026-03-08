Le débat autour du récent séjour prolongé à l’étranger du président Mamadi Doumbouya, après sa participation au sommet de l’Union africaine, continue d’alimenter les discussions en Guinée. Alors que de nombreuses voix ont dénoncé l’absence de communication officielle sur la suite de l’agenda du chef de l’État, l’économiste Mohamed Cissé adopte une lecture différente de la situation.

Interrogé par Guinee360, cet ancien porte-parole du Parti de l’Espoir pour le Développement National (PEDN) estime qu’un président de la République peut effectuer certains déplacements, y compris pour des raisons personnelles, sans nécessairement en informer l’opinion publique. « Le repos que le président peut prendre, le président peut sortir pour ses affaires privées. Ce n’est pas un problème. Il arrive même que le président voyage sans que les citoyens le sachent. Je crois que le président américain fait déjà beaucoup de déplacements. Il peut se déplacer, il part dans une zone sensible, il mène toute sa mission, il revient, c’est à son retour qu’il est annoncé qu’il était là-bas. Donc la gestion de l’État a ses particularités, mais je crois que nous sommes trop habitués aux faits périphériques, de telle sorte que les sujets d’importance nationale sont là, mais ça n’intéresse personne », a-t-il déclaré.

Mohamed Cissé souligne par ailleurs que l’absence physique du président n’entraîne pas nécessairement une paralysie du fonctionnement de l’État. « Donc je pense que c’est un être humain qui peut avoir besoin de repos, qui peut avoir besoin aussi de sorties privées. Donc cela ne crée pas de rupture parce que la fonction du président est une fonction permanente », a-t-il affirmé.

Il ajoute que le chef de l’État dispose de mécanismes institutionnels lui permettant de déléguer certaines responsabilités tout en restant décisionnaire sur les questions relevant de ses prérogatives. « Donc il peut avoir besoin de repos. Il peut déléguer certaines missions à ses collaborateurs ou au premier ministre, mais qu’il soit là ou pas, il est président et il doit être opérationnel pour des décisions qui relèvent de ses compétences exclusives », poursuit-il.

Après plusieurs semaines passées hors du pays, le président Mamadi Doumbouya a finalement regagné Conakry. Pour Mohamed Cissé, l’essentiel reste désormais l’action à mener pour améliorer les conditions de développement du pays.

« Ce qui importe ce qu’il peut faire maintenant pour qu’on sorte dans le sous-développement », a-t-il conclu.