À l’instar des femmes du monde entier, les Guinéennes ont été célébrées ce samedi 8 mars 2025. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a saisi cette occasion pour souligner l’importance de leur rôle dans l’émancipation de la nation.

Au Palais du Peuple, une cérémonie a été organisée en leur honneur, en présence des autorités du pays. Le Premier ministre, Amadou Oury Bah, représentant le président de la transition, a transmis un message fort de Mamadi Doumbouya aux femmes dont nous vous livrons in extenso.

« À l’aube de cette nouvelle ère qui s’annonce pour notre nation, il est essentiel de reconnaître le rôle central que joue la femme guinéenne dans toutes les sphères de notre société. Que ce soit dans les foyers, au sein des communautés ou dans les secteurs économiques, les femmes sont les piliers indéfectibles de notre développement. Elles sont les gardiennes de nos transitions, mais aussi les architectes de notre avenir.

En investissant dans les femmes, nous investissons dans l’avenir de notre pays. Le programme Simandou 2040 représente une vision ambitieuse et inclusive pour toute la nation. Il est un pont vers la prospérité et le bien-être de la population. Cette vision ne peut se concrétiser sans l’implication active et déterminante des femmes. La femme guinéenne est au cœur de notre stratégie pour le développement socio-économique durable et responsable de notre pays pour les 15 prochaines années.

Avec ce programme, nous visons une amélioration continue dans tous les domaines : santé, éducation, économie et bien-être. Notre ambition est de garantir aux femmes un meilleur accès à une éducation de qualité, de leur permettre d’occuper des postes de décision dans l’administration publique, dans les entreprises privées et dans les instances de décision.

Nous voulons bâtir un pays où les femmes sont soutenues dans leurs initiatives entrepreneuriales, où leurs droits sont protégés et où leur voix est entendue. C’est ce que nous devons accomplir ensemble pour réaliser le programme Simandou 2040.

Il est crucial de soutenir les entreprises guinéennes et les entrepreneuses qui, par leur détermination, créent des emplois et stimulent l’économie locale. En facilitant l’accès aux crédits et à la formation, nous permettons aux femmes de libérer leur potentiel et de contribuer pleinement à notre développement collectif.

De plus, les femmes jouent un rôle fondamental dans la préservation de notre environnement, un aspect clé de notre programme de développement socio-économique responsable et durable Simandou 2040. Leur expertise en agriculture durable et en gestion des ressources naturelles est inestimable. En intégrant leur savoir-faire dans nos stratégies de développement, nous assurerons un avenir respectueux de notre biodiversité et de notre patrimoine naturel.

Les défis sont nombreux, mais ensemble, nous avons le pouvoir de les surmonter. En faisant de la promotion des droits des femmes et de leur participation active au développement de notre pays une priorité, nous nous engageons à bâtir une société plus juste, équitable et prospère.

À vous, braves femmes de Guinée, sachez que vous êtes les moteurs de ce changement. Votre force et votre résilience sont des sources d’inspiration pour nous tous. Ensemble, nous continuerons à œuvrer pour que la femme guinéenne soit non seulement reconnue, mais célébrée comme une actrice clé du développement durable et responsable de notre nation.

Poursuivons notre engagement pour soutenir, valoriser et promouvoir la femme guinéenne dans tous les aspects de la vie de notre nation. Ensemble, façonnons un avenir où chaque citoyen guinéen pourra s’épanouir, et où chaque femme pourra réaliser ses rêves. Une fois de plus, nous nous engageons solennellement à mettre en place les stratégies nécessaires pour soutenir la femme guinéenne, au cœur de notre vision du programme de développement socio-économique durable et responsable pour les 15 prochaines années. »