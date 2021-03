La situation qui prévaut actuellement à Dakar, la capitale sénégalaise attire l’attention des acteurs politiques guinéens.

Des manifestations occasionnées par l’arrestation du principal opposant au pouvoir, accusé de viol, ont déjà fait des morts des blessés et des dégâts matériels considérables.

Dans une courte déclaration rendue publique ce dimanche 7 mars, Abdoulaye Kourouma a apporté son soutien au peuple sénégalais.

Ensuite, le député accuse le président Macky Sall de vouloir éliminer ses adversaires juste pour «s’offrir» une présidence à vie à la tête du pays.

Déclaration !

Face à la tournure des événements et la volonté manifeste de son excellence Macky Sall à éliminer ses adversaires politiques pour s’éterniser au pouvoir, le RRD par le biais de son Président , Honorable Abdoulaye Kourouma, apporte son soutien au peuple frère du Sénégal et à Honorable Ousmane Sonko.

Le Rassemblement pour la Renaissance et le Développement exhorte le peuple sénégalais et singulièrement sa jeunesse à tenir bon.