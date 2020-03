Faranah: les femmes profitent de la journée du 8 mars pour faire la promotion de la nouvelle Constitution

La célébration de la journée du 8 mars a réuni plusieurs femmes dans la maison des jeunes de Faranah ce dimanche. Danses traditionnelles, sketch et poésie, ce sont entre autres des activités qui ont marqué cette cérémonie en présence des autorités préfectorales.

Cette journée dédiée aux femmes a été mise à profit par cetête couche, afin de faire des plaidoiries en vue d’éradiquer les violences basées sur le genre.

Toutefois, cette journée a été aussi l’occasion pour des femmes de sensibiliser leurs collègues en langue locale sur la nécessité d’accompagner le président de la République dans son projet de nouvelle Constitution.

« Je rappelle que la Constitution dont il est question, nous l’avons lue. Je vous assure qu’il n’y a que le bonheur des femmes dedans. Alors au nom des femmes de Faranah, disons OUI à la nouvelle Constitution ! Nous l’acceptons parce qu’il n’existe que le bonheur des jeunes et femmes », a véhiculé Saran Oularé, directrice préfectorale de l’Action sociale de la promotion féminine et de l’enfance.

Ces femmes se sont surtout basées des réalisations en terme de micro finance que le Chef de l’Etat a effectuées à Faranah, tel que le MUFFA.

Le préfet de Faranah dans la même logique a signalé que cette nouvelle Constitution serait de plus en plus favorable à trois couches sociales: les femmes, les jeunes et les personnes victimes d’handicape physique.