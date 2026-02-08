Président du parti ADC-BOC et soutien déclaré des actions du pouvoir en place, Ibrahima Sory Diallo interpelle le nouveau gouvernement dirigé par Bah Oury. Pour l’acteur politique, l’heure est désormais à l’action et au développement, et non plus aux discours de circonstance.

À la suite de la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale, Ibrahima Sory Diallo a salué les efforts déjà accomplis, tout en appelant l’exécutif à changer de cap et à répondre aux attentes pressantes des populations. “On ne peut que féliciter ce qui est déjà fait, mais on demande quand même à ce nouveau gouvernement de fournir de l’effort, de comprendre qu’on n’est plus dans une transition où ils avaient une mission, comment passer la transition dans la paix. Aujourd’hui, c’est comment développer le pays. Aujourd’hui, c’est comment sauver le peuple de Guinée de la misère. Aujourd’hui, c’est comment valoriser les acquis. Aujourd’hui, c’est comment valoriser les acquis de la République. Donc, il n’est plus question de faire la mamaya”, a-t-il déclaré, insistant sur la nécessité d’instaurer un véritable cadre de dialogue politique.

Dans cette dynamique, le président de l’ADC-BOC invite le Premier ministre à privilégier une approche inclusive dans la concertation avec les acteurs politiques. “Ce que je veux inviter le premier ministre c’est d’inviter la classe politique, d’éviter de faire des rencontres sectorielles avec la classe politique. Il faut réunir la classe politique. Ouvrir un cadre de concertation. C’est l’ouverture de concertation qu’elle n’a jamais pu faire, parce qu’elle n’a jamais pu faire un cadre de concertation. Les élections législatives, les élections communales et sénatoriales en cours, ce sont des élections qui intéressent la population à la base”.

Au-delà du dialogue politique, Ibrahima Sory Diallo appelle également le gouvernement à poser des actes concrets pour sortir la Guinée de l’impasse économique et sociale. “Cela se caractérise par le projet Simandou 2040. Donc, il faut voir le contenu de tout ce qui a été discuté pendant la transition. Est-ce que le contenu de cette convention peut vraiment être favorable à la Guinée ? Si ce n’est pas favorable, qu’on essaie de rediscuter. Pour toujours favoriser l’intérêt guinéen”, a-t-il suggéré.

Par cette sortie, l’acteur politique réaffirme son soutien critique à l’action gouvernementale, tout en plaçant le développement, la concertation et la défense des intérêts nationaux au cœur des priorités de la nouvelle équipe au pouvoir.