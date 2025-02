Comme à l’accoutumée, l’Union des Forces Républicaines (UFR) a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 8 février 2025 à son siège. Lors de son intervention, Alya Kolon Bangoura, membre du bureau exécutif, a insisté sur la nécessité d’une participation de l’UFR, du RPG Arc-en-Ciel et de l’UFDG aux prochaines élections.

«Les Sidya, Dalein et Alpha sont en exil politique aujourd’hui. Ils veulent rentrer dans leur pays car ils ont été président, ministres, et ils sont des symboles pour le pays. Parce que si vous prétendez faire certaines choses, il y a des préalables qu’il faut mettre en place, comme un dialogue franc et direct entre les parties prenantes », a-t-il martelé.

Alya Kolon Bangoura a également souligné l’importance du respect des engagements pris par les autorités faisant allusion à la candidature de Mamadi Doumbouya à la prochaine présidentielle. « Un soldat, c’est celui qui respecte la parole donnée. Comme vous le savez, Charles de Gaulle avait promis d’octroyer l’indépendance à tous les pays qui allaient combattre aux côtés de l’armée française pour libérer la France de l’Allemagne nazie d’Hitler. Quand la France a été libérée, il a tenu sa promesse », a-t-il rappelé.